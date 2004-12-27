США могут увеличить финансовую помощь Украине

США могут увеличить финансирование разных проектов в Украине. Об этом сообщил глава подкомитета по иностранным операциям финансово-бюджетного комитета Конгресса США Джим Колби. Он возглавлял делегацию Конгресса США во время переголосования второго тура выборов президента в Украине, передает Громадське Радио.

`Я уверен, мы будем позитивно рассматривать запросы со стороны Администрации Президента о финансировании программ в Украине`, - сказал глава подкомитета. Колби также подчеркнул, что через неделю начнется сессия Конгресса США и его делегация сообщит о значительной заинтересованности украинского народа в идеалах свободы.

Колби сообщил, что США надеются на сотрудничество и предоставят поддержку любому, кто победит на выборах Президента Украины. По его словам, несмотря на значительное лидерство В. Ющенко, США воздержится от любых приветствий до окончательного установления результатов переголосования. Впрочем, подчеркнул глава подкомитета, что уже сейчас можно поздравить украинский народ с тем, что он отстоял свое право на справедливые выборы.



Громадське радио





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