Выборы были демократичными - Давыдович
10:19, 27 декабря 2004Последние события
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Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович считает, что переголосование второго тура выборов президента было демократичным. Об этом он сказал журналистам, сообщает ГР.
Он добавил, что в ЦИК уже поступают жалобы на нарушения во время переголосования. ЦИК также создала комиссию для работы с этими жалобами во главе с членом ЦИК, заместителем председателя комиссии Николаем Мельником.
Громадське радио
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