Выборы были демократичными - Давыдович

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович считает, что переголосование второго тура выборов президента было демократичным. Об этом он сказал журналистам, сообщает ГР.

Он добавил, что в ЦИК уже поступают жалобы на нарушения во время переголосования. ЦИК также создала комиссию для работы с этими жалобами во главе с членом ЦИК, заместителем председателя комиссии Николаем Мельником.





Громадське радио





