Ющенко - 51,9%. Янукович - 44,4% - параллельный подсчет голосов Комитета избирателей Украины
10:28, 27 декабря 2004Последние события
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Кандидат в Президенты Виктор Ющенко получил во втором туре 51,9% голосов избирателей, Янукович - 44,4%. Таковы данные параллельного подсчета голосов, осуществленного Комитетом избирателей Украины.
Против голосовали 2,3%, недействительными признаны 1,4% бюллетеней. По месту жительства проголосовали 1,8% избирателей, что приблизительно составляет 10-50 лиц на каждом участке.
Данные параллельного подсчета голосов основываются на протоколах участковых избирательных комиссий с 1483 избирательных участков. Погрешность - 1,8%.
Президентська доба-2004
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