Ющенко - 51,9%. Янукович - 44,4% - параллельный подсчет голосов Комитета избирателей Украины

Кандидат в Президенты Виктор Ющенко получил во втором туре 51,9% голосов избирателей, Янукович - 44,4%. Таковы данные параллельного подсчета голосов, осуществленного Комитетом избирателей Украины.

Против голосовали 2,3%, недействительными признаны 1,4% бюллетеней. По месту жительства проголосовали 1,8% избирателей, что приблизительно составляет 10-50 лиц на каждом участке.

Данные параллельного подсчета голосов основываются на протоколах участковых избирательных комиссий с 1483 избирательных участков. Погрешность - 1,8%.



Президентська доба-2004



