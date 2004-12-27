Нарушения во время переголосования 26 декабря не могли существенно повлиять на результат выборов - Комитет избирателей Украины

Итоги наблюдения за ходом повторного голосования 2 тура президентских выборов в Украине 26 декабря, проведенного Комитетом избирателей Украины, свидетельствуют о том, что нарушения не имели массового, системного характера и не могли существенно повлиять на результат выборов. Такое мнение озвучил на пресс-конференции в Независимом информационном объединенном пресс-центре в УНИАН председатель правления КИУ Игорь Попов. Он отметил, что КИУ зафиксировал незначительное количество нарушений и охарактеризовали их как `технические` и `фоновые`.

Главными нарушениями Комитет избирателей Украины назвал неточности в списках избирателей, попытки сфальсифицировать заявления для голосования по месту жительства избирателей, недопуск журналистов и наблюдателей на участки. Одновременно были сведены к минимуму главные механизмы нарушений в двух предыдущих турах президентских выборов - такие, как административное давление на избирателей, массовые манипуляции в СМИ, злоупотребление использованием открепительных удостоверений, фальсификация голосования по месту жительства.

КИУ не видит оснований, на которых можно было бы отменить общие результаты выборов в судебном порядке, сообщил Попов.

Президентська доба-2004



