Влияние админресурса на переголосовании второго тура выборов практически сведено к минимуму - ВАН

Влияние админресурса на переголосовании второго тура выборов практически сведен к минимуму. Об этом в пресс-центре Выборы-2004 заявил мэр Харькова Владимир Шумилкин. По его мнению, чиновники поняли, что подобные действия не принесут им пользы и только увеличат политическую нестабильность в стране. Пресс-центр, организованный Комитетом избирателей Украины, работал в режиме марафона. В течение вчерашних дня и вечера комментировали ход голосования компетентные эксперты, политологи и политики. Все они высказали надежду на то, что это голосование поставит точку в продолжительной борьбе за президентское кресло.



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