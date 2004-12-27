Горбачев надеется на то, что у Ющенко хватит мудрости избежать раскола Украины

Экс-президент СССР Михаил Горбачев верит, что у Ющенко хватит мудрости избежать раскола Украины и с оптимизмом смотрит на развитие российско-украинских отношений. „Хотя преимущество Ющенко над оппонентом достаточно ощутимое, однако и в этот раз, судя по категоричности позиций и заявлений, общественное мнение, избирательный корпус оказались расколотыми. Поэтому, исходя из того, что раскол этот возник в непростых условиях, я хотел бы пожелать, чтобы все эти настроения не привели к расколу страны - это плохо и для Украины, и для России, для Европы, а самое главное - плохо для народа`, - сказал Горбачев. В связи с этим он считает, что `победителю придется считаться с такими настроениями в обществе`. „Я думаю, у Ющенко, хотя в его окружении есть и неуравновешенные, хватит мудрости действовать с учетом этого важного обстоятельства и не допустить непосредственного раскола`, - отметил Горбачев. Отвечая на вопрос о перспективе развития российско-украинских отношений, в частности с учетом того, что российские элиты долгое время отдавали предпочтение В. Януковичу, бывший советский лидер сказал, что `вряд ли между Россией и Украиной возникнут какие-то драматические события`.



МЦК







