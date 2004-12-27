Обработаны 97,03% протоколов: за Ющенко проголосовали 52,44% избирателей, за Януковича - 43,77%

11:00, 27 декабря 2004
Последние события
0

МЦК

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter