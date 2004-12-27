Политологи убеждены, что есть надежда на демократическую оппозицию

Украинские политологи считают, что у бывших представителей власти есть шанс создать демократическую оппозицию. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференциив агентстве УНИАН.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований `Пента` Владимира Фесенко, переход в оппозицию для большинства бывших представителей власти будет весьма болезненным, ведь `многие из тех, кто был при власти, привыкли работать так, чтобы власть была для них инструментом в бизнесе`.

Кроме того, Фесенко уверен, что изменившаяся ситуация повлияет на бизнес новых оппозиционеров и на их деятельность в этой оппозиции. `Сильная оппозиция там, где есть сильная, цивилизованная власть`, - добавил он.

По мнению В. Фесенко, необходимо владеть не только демократическими способами действий относительно власти, но и принять демократическую, `европейскую систему ценностей`. В связи с этим политолог сказал, что оказавшиеся в оппозиции `не все способны принять демократическую систему ценностей. Хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны`. Он также считает, что бывшие представители власти, скорее всего, займут лево-центристскую позицию.

Директор программ Школы политической аналитики при НАУКМА Р. Павленко не сомневается в том, что новая оппозиция бедет `жесткой, денежной и агрессивной`, однако это не будет оппозиция, которая `свяжет власть по рукам и ногам`.



ИМИ[

