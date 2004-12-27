Литвин поручил разработать сценарий инаугурации нового Президента Украины

Председатель ВРУ Владимир Литвин уже дал поручение аппарату Верховной Рады начать подготовку и написать сценарий церемонии инаугурации нового Президента, сообщил пресс-секретарь Литвина Игорь Сторожук. „Мы считаем, что закончилась избирательная эпопея. Судя по предварительной информации, масштабных нарушений не было. Если разница останется в пределах 10%, то отпадет нужда в судебных исках`, - процитировал спикера Парламента Сторожук.



МЦК



