Ющенко побеждает в 16 областях и Киеве, Янукович - в 9 областях и Севастополе

При проработанных 97,03% протоколов за Виктора Ющенко отдано 52,44% голосов избирателей, за Виктора Януковича – 43,77%.



По данным сайта Центральной избирательной комиссии, 52,44% избирателей или 14 млн. 748 тыс. 685 человек проголосовали за Виктора Ющенко. За Виктора Януковича отдали голоса 43,77% или 12 млн. 309 тыс. 161 избиратель.



В Крыму подсчитано 93,12% протоколов: за В.Януковича проголосовали 81,07% избирателей, В.Ющенко – 15,66%.



Винницкая область – 99,87%: В.Ющенко – 84,08%, В.Янукович – 12,93%.



Волынская – 99,25%: В.Ющенко – 90,69%, В.Янукович – 7,03%.



Днепропетровская – 97,19%. В.Янукович – 61,05%. В.Ющенко – 32,09%.



Донецкая – 97,73%: В.Янукович – 93,62%. В.Ющенко – 4,18%.



Житомирская – 99,79%: В.Ющенко – 66,82%. В.Янукович – 28,94%.



Закарпатская – 98,36% В.Ющенко – 67,29%. В.Янукович – 27,3%.



Запорожская – 98,46%: В.Янукович – 70,08%. В.Ющенко – 24,59%.



Ивано-Франковская – 91,86% В.Ющенко – 95,87%. В.Янукович – 2,75%.



Киевская – 100%: В.Ющенко – 82,70%. В.Янукович – 13,77%.



Кировоградская – 89,25%: В.Ющенко – 64,64%. В.Янукович – 30,66%.



Луганская – 92,26%: В.Янукович – 91,28%. В.Ющенко – 6,29%.



Львовская – 98,57%: В.Ющенко – 93,71%. В.Янукович – 4,74%.



Николаевская – 89,11%: В.Янукович – 66,81%. В.Ющенко – 28,31%.



Одесская – 88,61%: В.Янукович – 65,46%. В.Ющенко – 28,50%.



Полтавская – 99,92%: В.Ющенко – 65,99%. В.Янукович – 29,16%.



Ривненская – 94,26% В.Ющенко – 84,43%. В.Янукович – 12,40%.



Сумская – 100%: В.Ющенко – 79,45%. В.Янукович – 16,89%.



Тернопольская – 96,42%: В.Ющенко – 96,11%. В.Янукович – 2,64%.



Харьковская – 97,61%: В.Янукович – 68,23%. В.Ющенко – 26,28%.



Херсонская – 99,86%: В.Янукович – 51,39%. В.Ющенко – 43,35%.



Хмельницкая – 99,35%: В.Ющенко – 80,52%. В.Янукович – 15,98%.



Черкасская – 99,91%: В.Ющенко – 79,10%. В.Янукович – 17,36%.



Черновицкая – 100%: В.Ющенко – 79,75%. В.Янукович – 16,37%.



Черниговская – 99,63%: В.Ющенко – 71,11%. В.Янукович – 24,20%.



Город Киев – 100%: В.Ющенко – 78,37%. В.Янукович – 17,51%.



Город Севастополь – 100%: В.Янукович – 88,83%. В.Ющенко – 7,96%.



УНИАН