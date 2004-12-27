В Севастополе впервые за все туры выборов на одном из участков победил Ющенко

В Севастополе впервые за время голосования во всех турах президентских выборов на одном из избирательных участков одержал победу Виктор Ющенко.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе сообщил заместитель руководителя городского избирательного штаба В.Ющенко Вадим Ружицкий.



По его словам, на 99-ом избирательном участке 225-го территориального избирательного округа, который находится в следственном изоляторе Управления МВД Украины в Севастополе, 88 задержанных проголосовали за В.Ющенко и 85 – за Виктора Януковича.



Справка УНИАН. В Севастополе в первом туре выборов 31 октября за В.Ющенко проголосовало 5,97%, за В.Януковича – 73,54%. Во втором туре 21 ноября за В.Ющенко проголосовало 7,61%, за В.Януковича – 88,97%. По результатам переголосования второго тура выборов за В.Ющенко проголосовало 7,96%, за В.Януковича – 88.83%.



УНИАН

