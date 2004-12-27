Президент США должен пригласить в страну избранного Президента Украины - Хиллари Клинтон

Президент США Джордж Буш должен немедленно пригласить в страну с государственным визитом избранного Президента Украины, если тот заявит о приверженности демократии и связям с НАТО. Об этом заявила член Сената США Хиллари Клинтон в интервью газете „Файненшл таймс`, сообщает МЦК. По ее словам, „США должны предоставить Украине помощь, которая позволит стране закрепить прогресс в проведении демократических и экономических реформ. Визит Президента Украины в США станет убедительной демонстрацией поддержки нового украинского Президента и укрепит отношения США с Украиной`.



МЦК



