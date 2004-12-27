В Днепропетровске проходит митинг с требованием отставки главы облгосадминистрации

В Днепропетровске около 250 человек проводят митинг с требованием отставки главы обладминистрации Владимира Яцубы, сообщает МЦК. В понедельник перед зданием обладминистрации собрались люди с плакатами „Яцуба - вон!`, „Нет сепаратизму!`, „Восток и Запад вместе!`. Перед митингующими выступают активисты с призывами добиться отставки главы облгосадминистрации. Как заявил во время своего выступления бывший комендант палаточного городка Юрий Береза, у оппозиционных сил региона есть информация о том, что во время выборов 26 декабря в Днепропетровской области использовался админресурс. Кроме того, по словам Березы, в понедельник утром на некоторых промышленных предприятиях региона были сформированы группы поддержки кандидата Януковича, которые были готовы выехать в столицу для участия в акциях протеста против результатов голосования. „За все это ответственен Яцуба!`, - заявил Береза.



МЦК



