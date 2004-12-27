52,4% избирателей проголосовали за Ющенко, 43,81% - за Януковича по подсчетам ЦИК 97,84% протоколов

11:48, 27 декабря 2004
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