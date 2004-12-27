По состоянию на 10-00, по данным региональных штабов Януковича, подано 714 жалоб о нарушениях, удовлетворены - 110, отказано в удовлетворении - 50

По состоянию на 10.00 27 декабря 2004 года, по данным региональных штабов Виктора Януковича, подано 714 жалоб о нарушениях избирательного законодательства, из них удовлетворены – 110, отказано в удовлетворении – 50, информация о результатах рассмотрения других жалоб штабами не предоставлена.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального избирательного штаба В.Януковича, переданном УНИАН.



В территориальные избирательные комиссии о выявленных нарушениях на участках соответствующих территориальных избирательных округов в день повторного голосования в Винницкой области подано 7 жалоб; в Днепропетровской области - 122 жалобы, из них удовлетворены 98; в Житомирской области - 48 жалоб, из них удовлетворены 2, отказано в удовлетворении 40-а жалоб; в Харьковской области - 36 жалоб, из них удовлетворены 10, отказано в удовлетворении 5-ти жалоб; в г. Киеве - 374 жалобы; в АР Крым - 3 жалобы, отказано в удовлетворении 2-х жалоб.



В Центральную избирательную комиссию Украины на решения, действия или бездеятельность территориальных избирательных комиссий в день повторного голосования в Днепропетровской области поданы 4 жалобы; в Житомирский области - 11 жалоб; в г. Киеве - 52 жалобы; в Харьковской области - 1 жалоба. Информация о рассмотрении этих жалоб штабами не предоставлена.



В апелляционные суды на решения, действия или бездеятельность территориальных избирательных комиссий в отношении нарушений избирательного законодательства в день повторного голосования в АР Крым подано 2 жалобы, в удовлетворении которых отказано; в Харьковской области подана 1 жалоба, в удовлетворении которой отказано; в г. Киеве поданы 53 жалобы, информация о рассмотрении этих жалоб Киевским штабом не предоставлена.



УНИАН



