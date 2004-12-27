Обработаны 98,14% бюллетеней. За Ющенко проголосовали 52,34% избирателей, за Януковича - 43,87%

При проработанных 98,14% бюллетеней за Виктора Ющенко проголосовало 52,34% избирателей, за Виктора Януковича – 43,87%.



Не поддержали ни одного кандидата 2,35% избирателей, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.



Как сообщал УНИАН, на данный момент полностью проработаны бюллетени из шести областей, а также мост Киев и Севастополь.



В Крыму обработано лишь 94,14% бюллетеней, в Кировоградской области 89,25%, в Ивано-Франковской – 92,97%, Николаевской – 91,24%, Одесской – 94,06%.



Кроме того, в Винницкой области проработано 99,93%, в Днепропетровской – 97,47%, Донецкой – 99,88%, в Закарпатской области – 99,72%, Запорожской – 99,71%, Луганской – 95,54%, Львовской – 99,42%, Полтавской 99,92%, Ровенской – 96,68, Тернопольской - 99,73%, Харьковской 98,45%, Херсонской – 99,56%, Хмельницкой – 99,87%, Черниговской – 99,63%.



УНИАН



