Штабы Януковича подали в суды 714 жалоб

По состоянию на 10-00, по данным региональных штабов Виктора Януковича, поданы 714 жалоб о нарушениях избирательного законодательства. Из них удовлетворены 110, отказано в удовлетворении -- 50. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Центрального избирательного штаба Януковича, передает УНИАН.

В ЦИК на решения, действия или бездействие ТИК в день повторного голосования в Днепропетровской области поданы 4 жалобы, в Житомирской области - 11 жалоб, в Киеве - 52 жалобы, в Харьковской области - 1 жалоба. Информация о рассмотрении этих жалоб штабами не предоставлена.



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