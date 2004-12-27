В Севастополе представители Януковича в 225-ой ТИК захватили участок - штаб В. Ющенко

12:52, 27 декабря 2004
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Вчера в Севастополе вечером после завершения голосования представители Виктора Януковича – члены 225-й территориальной избирательной комиссии захватили 96-ую УИК, где разбили урны для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе сообщил заместитель руководителя городского избирательного штаба Виктора Ющенко Вадим Ружицкий.

По его словам, `этот факт - направленные действия со стороны сторонников В.Януковича, и он был зафиксирован иностранными наблюдателями`. Как сказал В.Ружицкий, сейчас юристы штаба В.Ющенко в Севастополе занимаются этими фактами.

УНИАН

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