В Севастополе представители Януковича в 225-ой ТИК захватили участок - штаб В. Ющенко

Вчера в Севастополе вечером после завершения голосования представители Виктора Януковича – члены 225-й территориальной избирательной комиссии захватили 96-ую УИК, где разбили урны для голосования.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе сообщил заместитель руководителя городского избирательного штаба Виктора Ющенко Вадим Ружицкий.



По его словам, `этот факт - направленные действия со стороны сторонников В.Януковича, и он был зафиксирован иностранными наблюдателями`. Как сказал В.Ружицкий, сейчас юристы штаба В.Ющенко в Севастополе занимаются этими фактами.



УНИАН



