Наблюдатели от СНГ сомневаются в легитимности украинских выборов

Председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло, возглавлявший миссию наблюдателей Содружества на выборах президента Украины, высказал сомнение в легитимности `третьего тура` президентских гонок. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ташкенте.

`Из 18 выборов в странах Содружества, на которых с 2002 года работали наблюдатели от СНГ, мы впервые высказываем сомнение в демократичности и легитимности проведенных выборов - это последний тур президентских выборов в Украине`, - сказал Рушайло.

На вопрос, уточняющий вопрос о легитимности первого тура этих выборов, глава миссии СНГ ответил: `Да, первый тур был легитимным`.

По просьбе журналистов он указал на один из наиболее недемократичный, по мнению наблюдателей от СНГ, момент переголосования - это исправления, внесенные 8 декабря в Закон о выборах президента Украины.



Громадське радио



