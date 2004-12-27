Международный социалистический интернационализм хочет сотрудничать с Украиной - генеральный секретарь

Генеральный секретарь Социалистического интернационализма Луис Айала сообщил, что они хотят сотрудничать с Украиной и новым правительством. Об этом он сказал кандидату в Президенты Украины В. Ющенко во время встречи сегодня ночью. Также он высказал надежду на развитие в Украине социалистических идей. Айала сообщил, что удовлетворен процессом голосования и ждет прозрачных результатов выборов.



Президентська доба-2004



