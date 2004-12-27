Международный социалистический интернационализм хочет сотрудничать с Украиной - генеральный секретарь
13:01, 27 декабря 2004Последние события
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Генеральный секретарь Социалистического интернационализма Луис Айала сообщил, что они хотят сотрудничать с Украиной и новым правительством. Об этом он сказал кандидату в Президенты Украины В. Ющенко во время встречи сегодня ночью. Также он высказал надежду на развитие в Украине социалистических идей. Айала сообщил, что удовлетворен процессом голосования и ждет прозрачных результатов выборов.
Президентська доба-2004
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