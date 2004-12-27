Мороз не обсуждал с коалицией `Сила народа` вопрос о своем премьерстве - Мороз

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявил, что он не вел переговоры с коалицией `Сила народа` о своем возможно премьерстве при президентстве В. Ющенко, заявил Мороз во время пресс-конференции в Независимом информационном объединенном пресс-центре в УНИАН. По его мнению, обсуждать этот вопрос некорректно, пока не состоится инаугурация будущего Президента и он сам не начнет этот разговор. Одновременно он сообщил, что его партия будет вести консультации, `но никакой торговли не будет`. По словам Мороза, будущее правительство должно формироваться на принципах, когда бизнес не будет властью, когда народ Украины почувствует на себе лозунги, с которыми кандидат шел на выборы. Мороз также сообщил, что СПУ на парламентские выборы 2006 года пойдет самостоятельно.



Президентська доба-2004





