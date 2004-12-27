Самым трудным для Ющенко будет обеспечить свою независимость - Мороз
13:11, 27 декабря 2004Последние события
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Наиболее трудным для Виктора Ющенко будет обеспечить свою независимость от тех людей, которые `чем дальше, тем больше подстраиваются` под его позицию, считает лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. По его словаом, нужно будет решить `главную внутреннюю проблему нашей власти` - доверие населения к власти. Также нужно будет, по мнению Мороза, поднять уровень социального обеспечения.
Президентська доба - 2004
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