Самым трудным для Ющенко будет обеспечить свою независимость - Мороз

Наиболее трудным для Виктора Ющенко будет обеспечить свою независимость от тех людей, которые `чем дальше, тем больше подстраиваются` под его позицию, считает лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. По его словаом, нужно будет решить `главную внутреннюю проблему нашей власти` - доверие населения к власти. Также нужно будет, по мнению Мороза, поднять уровень социального обеспечения.



Президентська доба - 2004



