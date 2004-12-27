Мороз называет заявление Тимошенко непродуманным
13:16, 27 декабря 2004Последние события
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Лидер СПУ Александр Мороз назвал заявление лидера БЮТ Юлии Тиошенко о пересмотре конституционной реформы непродуманным. `Заявление Тимошенко - непродуманное или чересчур непродуманное`, - сказал Мороз. Он также отметил, что аргументация Тимошенко не имеет оснований. Для Мороза, по его словам, более важно соглашением между ним и
В.Ющенко, нежели между Ющенко, Януковичем и Кучмой.
Президентська доба-2004
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