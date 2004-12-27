Обработаны 98,49% протоколов: за Ющенко - 52,29%, за Януковича - 43,92%
13:21, 27 декабря 2004Последние события
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Обработано 98,49% протоколов. За Виктора Ющенко проголосовали 52,29% избирателей, за Виктора Януковича – 43,92%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович.
Он подчеркнул, что уже сейчас в ЦИК поступают жалобы и он считает это `нормальным процессом`. По словам председателя ЦИК, кое-кто комментирует, что `мол, ЦИК завалена жалобами`.
Я.Давыдович сказал, что не делает `из этого трагедии`. По его словам, ЦИК сгруппирует все жалобы и рассмотрит их.
УНИАН
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