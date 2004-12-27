Обработаны 98,49% протоколов: за Ющенко - 52,29%, за Януковича - 43,92%

Обработано 98,49% протоколов. За Виктора Ющенко проголосовали 52,29% избирателей, за Виктора Януковича – 43,92%.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович.



Он подчеркнул, что уже сейчас в ЦИК поступают жалобы и он считает это `нормальным процессом`. По словам председателя ЦИК, кое-кто комментирует, что `мол, ЦИК завалена жалобами`.



Я.Давыдович сказал, что не делает `из этого трагедии`. По его словам, ЦИК сгруппирует все жалобы и рассмотрит их.



УНИАН



