На всех участках, где голосовали первые лица государства, победил Ющенко

На всех избирательных участках, где голосовали первые лица Украины, победил кандидат в Президенты Виктор Ющенко. В частности, на участке, где голосовал глава ВРУ В. Литвин, кандидат Ющенко набрал 583 голоса, кандидат Янукович - 167, против всех проголосовали 24 избиратели. На участке, где голосовал Ющенко, он получил 944 голоса, Янукович - 330, против всех - 46.

На участке, где голосовал Президент Леонид Кучма, за Ющенко проголосовали 778, за Януковича - 199, против всех -- 44.

Участок, где голосовал Янукович, победу получил Ющенко с результатом в 638 голосов, Янукович тут получил 263 голоса, против всех - 27.

Это данные протоколов с этих избирательных участков.



Президентська доба-2004



