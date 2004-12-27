По открепительным удостоверениям проголосовали около 12 тысяч избирателей
13:32, 27 декабря 2004Последние события
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По открепительным удостоверениям проголосовали 12 522 избирателя, сообщил журналистам на брифинге руководитель ЦИК Ярослав Давыдович, передает МЦК. По его словам, многие люди не успели подать заявления и обращались в местные суды. По словам Давыдовича, это компетенция судей. Давыдович сказал, что итоги выборов будут подведены на документальной основе. ЦИК все равно, кто будет президентом, - сказал Давыдович.
МЦК
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