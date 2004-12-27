По открепительным удостоверениям проголосовали около 12 тысяч избирателей

По открепительным удостоверениям проголосовали 12 522 избирателя, сообщил журналистам на брифинге руководитель ЦИК Ярослав Давыдович, передает МЦК. По его словам, многие люди не успели подать заявления и обращались в местные суды. По словам Давыдовича, это компетенция судей. Давыдович сказал, что итоги выборов будут подведены на документальной основе. ЦИК все равно, кто будет президентом, - сказал Давыдович.

МЦК



