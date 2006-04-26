Агрокомбинат “Хотовский” расценивает намерения власти “разобраться” с предприятием как начало перераспределения киевских активов Киев. 26 апреля. УНИАН. Сельскохозяйственное ООО «

Сельскохозяйственное ООО «Агрокомбинат “Хотовский” расценивает намерения столичной власти “разобраться” с предприятием как начало перераспределения киевских активов.

Об этом говорится в заявлении компании, переданном УНИАН.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор ООО «Агрокомбинат “Хотовский” Валерий ШОВКУН, “с приходом новой власти мы понимаем, что идет опять проверка, опять запросы. Поэтому мы решили выйти и рассказать о том, что мы действительно работаем, мы открыты”.

В то же время юрист Александра ФУСЕНКО сказала, что если председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует очередную проверку, “мы так же отстоим свои интересы, как это было при проверках раньше”.

В.ШОВКУН отметил, что, в отличие от распространенной в прессе информации, агрокомбинат не является владельцем земли, а лишь арендует ее у Киева – 1108,66 га, и 1138 га земельных паев у Киевской области.

Кроме того, агрофирма не занимает земли Голосеевского заповедника, а только граничит с ним и музеем архитектуры в Пирогово.

Договор аренды с Киевским городским советом заключен в августе 2004 года сроком на 25 лет.

В 2005 году ООО заплатило за аренду земли в Киеве около 266 тыс. грн., в 2006 году аренда обойдется приблизительно в 275 тыс. грн.

По данным В.ШОВКУНА, с 2003 года благодаря привлечению инвесторов началось возрождение производства. Агрофирма выращивает овощи, фрукты, грибы, ягоды и зерновые культуры, занимается семеноводством травяных культур. Вся продукция компании реализовывается в Киеве.

В 2005 году прибыль компании составляла 170 тыс. грн., она работала с рентабельностью 24,8%.

Акционерами ООО «Агрокомбинат “Хотовский” выступают ООО “Земельный Центр” – 74%, и физические лица Иван МОСТОВЫЙ – 13%, Инга ГУРИНА – 13%.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещании с руководителями КГГА поручил своему заместителю Владимиру ГОЛОВАЧУ провести ревизию всего имущества города Киева.

Он сказал, что сейчас его тревожат три офшорные компании, которые являются владельцами очень большого количества киевской собственности и, по его мнению, не совсем законно. В связи с этим он поручил В.ГОЛОВАЧУ подготовить обращение в Интерпол, «чтобы ими позанялись, поскольку они уже очень богатые и все оказались в европейской стране». «В том числе и больше гектара земли в Голосеевском заповеднике, там, где вообще можно только ходить и радоваться жизни, появился агрокомбинат «Хотовский», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.