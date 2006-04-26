«Развитие цифрового бизнеса в Украине и роль «Цифрового десанта» в нем»

Цифровой рынок стремительно развивается. Одним из важнейших условий успешного развития цифрового бизнеса является квалифицированный персонал. Продавец – это человек, который трудится «на передовой» крайне востребованного в Украине цифрового направления. Зная о том, как важна для продавцов цифровой техники в регионах возможность, познакомиться с новинками и повысить свой профессиональный уровень, компания «Юг-Контракт» решила провести ряд выездных конференций «Цифровой десант» в 6 городах Украины.

«Цифровой десант» - это конференция для продавцов, включающая в себя лекцию по азам цифровой техники, знакомство с новинками цифровой техники ведущих производителей, а также бесплатный тренинг «Искусство продаж». В отряд «Цифровых десантов» были привлечены представители мировых брендов цифровой техники с презентационными докладами о новинках, а также опытные тренеры по основам продаж. По окончанию тренинга все участники получили именные дипломы. В рамках выставки работала экспозиция, на которой всю технику можно было испробовать в деле.

Напомним, что первый «Цифровой десант» прошел осенью прошлого года - и тогда, в ноябре, компания «Юг-Контракт» выступила его организатором.

Апрельские «Цифровые десанты» уже прошли в Запорожье, Донецке, Харькове. На очереди – Симферополь, Одесса, Тернополь. Компания «Юг-Контракт» выступила новатором, проводя такие выездные конференции для персонала партнерских магазинов. «Цифровой десант» дает продавцам и производителям цифровой техники отличную возможность «прямой связи», знакомит персонал партнерских магазинов с новинками предстоящего сезона, помогает отшлифовать на тренинге искусство продавать, способствует развитию отечественного цифрового бизнеса в целом.

Юлия Задеряка, менеджер по маркетинговым коммуникациям

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Елена Шевченко, журналист

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