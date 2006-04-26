Компания “Юг-Контракт” проводит «Цифровой десант» - акцию по повышению квалификации продавцов цифровой техники

Компания “Юг-Контракт” в шести городах Украины проводит акцию по повышению квалификации продавцов цифровой техники под названием «Цифровой десант». Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор департамента цифровой техники «Юг-контракт» Виталий ДОРОШЕНКО.

По его словам, это уже вторая акция, первая прошла осенью 2005 г. Нынешняя уже состоялась в апреле т.г. в Запорожье, Донецке и Харькове, впереди - Симферополь, Одесса и Тернополь.

По словам В.ДОРОШЕНКО, основная аудитория акции – продавцы розничных партнерских магазинов, цель акции - максимально их проинформировать о цифровой технике и ее новинках, чтобы затем они могли дать квалифицированные советы покупателям. Он также отметил, что прошедший в трех городах «Цифровой десант» обучил и выдал соответствующие дипломы около 360 участникам, всего в тех или иных мероприятиях акции приняло участие около 600 человек. По словам В.ДОРОШЕНКО, в каждом городе - до 200 участников.

Он также отметил, что акция включает начитку лекций по азам цифровой техники, знакомство с новинками ведущих производителей, бесплатный тренинг «Искусство продаж». К участию привлечены представители мировых брендов цифровой техники.