«Хлеб Киева» не исключает, что Киеврада хочет увеличить муниципальный пакет акций этой компании за счет других акционеров
Руководство ЗАО «Хлеб Киева» не исключает, что Киевский городской совет хочет увеличить размер пакета акций компании, находящегося в собственности города, за счет других акционеров. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ЗАО «Хлеб Киева» Олег ПОНОМАРЕВ.
Руководство ЗАО «Хлеб Киева» не исключает, что Киевский городской совет хочет увеличить размер пакета акций компании, находящегося в собственности города, за счет других акционеров. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ЗАО «Хлеб Киева» Олег ПОНОМАРЕВ.
По его словам, Киеврада намерена «что-то забирать».
«Забирать у кого? У ЗАО «Хлеб Киева»? У самих себя, где полный контрольный пакет акций принадлежит городской общине?», - спросил О.ПОНОМАРЕВ.
При этом на вопрос корреспондента УНИАН, допускает ли он, что городская власть намерена забрать часть акций у других структур, контролирующих остальные 49% акций компании, О.ПОНОМАРЕВ сказал: «Да, это возможно». Однако он не уточнил, как именно.
Кроме того, О.ПОНОМАРЕВ обратился к киевской власти с просьбой «не дестабилизировать ситуацию и договориться с акционерами «Фининвестгруп» и «Гарон» о том, как работать в этой ситуации». «Мы хотим, чтобы киевская власть обратила внимание на нас, на менеджмент, хотим, чтобы мы сели за стол и решили острый вопрос, который касается как раз нас, киевлян. Это вопрос организации собственной торговой сети, это острый вопрос цен. Хотим понимания властей, как мы будем входить в новый маркетинговый год», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил официальные обращения председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой проверить деятельность стратегически важных для города предприятий: „Киевэнергохолдинг”, „Киевэнерго”, „Киевхлеб”, „Киевмлын”, „Хлеб Киева”, банка „Хрещатик” и других. Во время проведения такой проверки также должен быть выяснен вопрос влияния на эти предприятия зарубежных оффшорных компаний, владеющих акциями упомянутых предприятий.
18 апреля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещании с руководителями КГГА поручил своему заместителю Владимиру ГОЛОВАЧУ провести ревизию всего имущества города Киева и каждую неделю подавать свежую информацию и письменные отчеты о выполненной работе и предложения по совершенствованию работы органов власти Киева. Тогда же он поручил выяснить ситуацию на предприятиях «Киевхлеб» и «Киевмлын».
ЗАО «Хлеб Киева» было создано в 2004 году по решению Киевской городской государственной администрации с целью создания единого комплекса по производству и реализации хлебобулочных изделий в столице. Соучредителями компании являются Киевсовет с долей территориальной общины столицы в уставном фонде – 51%, и по 24,5% принадлежит компаниям ЗАО «Фининвестгруп» и ООО «Гарон». Учредителями этих двух компаний, по данным О.ПОНОМАРЕВА, являются оффшорные компании.