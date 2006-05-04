С 16 по 19 мая в Запорожье (ул. Победы, 66) пройдет XІV международная специализированная выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ 2006»

С 16 по 19 мая в Запорожье во дворце спорта «Юность» (ул. Победы, 66) пройдет XІV международная специализированная выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ 2006», организованная Запорожской торгово-промышленной палатой при официальной поддержке Министерства промышленной политики Украины.

Запорожская выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ» занимает одно из ведущих мест среди выставочных мероприятий промышленной тематики в СНГ. Выставка представляет интересы практически всех предприятий, занятых в сфере машиностроения, металлургии и смежных отраслей. Данное мероприятие наглядно отражает состояние и конкурентоспособность национальной промышленности. Характерной особенностью этой выставки является высокая посещаемость специалистами, бизнесменами, представителями предприятий Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья.

В этом году участниками выставки «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ» станут более 230 предприятий из 16 государств (Украина, Россия, Канада, Турция, Австрия, Германия, Польша, Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия, США, Литва, Словакия, Италия, Латвия). Около 20 % участников – зарубежные компании и официальные представительства в Украине.

Общая площадь выставки превысит 6500 кв.м.

Уже четвертый раз на выставке «Машиностроение. Металлургия» Торговый отдел посольства Австрии представит информацию об Австрии и австрийских фирмах, которые желают работать на украинском рынке или уже работают в Украине. В этом году посольство представит интересы пяти предприятий в сфере машиностроения, инжиниринга и металлургии.

В рамках выставки 16-17 мая состоится международная научно-практическая конференция «Пути развития машиностроения», организованная Запорожской торгово-промышленной палатой, ГП «Межотраслевой центр внедрения новых технологий «Эридан», Запорожским национальным техническим университетом, Запорожским государственным центром научно-технической и экономической информации при поддержке Министерства промышленной политики Украины. В во время работы выставки пройдет ряд тематических семинаров предприятий-участников выставки.

Выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ 2006» будет работать: 16 мая официальное открытие в 12.00. 16, 17, 18 мая с 10.00 до 18.00, 19 мая с 10.00 до 15.00.

ВНИМАНИЕ представителей СМИ!

Пресс-конференция состоится 16 мая в 13.00, конференц-зал, ДС «Юность».

Дирекция выставки:

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