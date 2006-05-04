Фестиваль “Мазепа-фест” у новому форматі планується провести у Полтаві в першій декаді вересня

У першій декаді вересня у Полтаві планується провести черговий фестиваль “Мазепа-фест”.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор фестивалю Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, цього року буде змінено формат фестивалю і він перетвориться на мульти-культурну акцію з Днями кіно, театру, кобзарства, класичної музики.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, метою проведення фестивалю є утвердження української музичної культури.

Засновники “Мазепа-фесту” хочуть провести фестиваль у органічному поєднанні з історичним і архітектурним контекстом краю. Вони переконані, що Полтава стане джерелом творчості митців різних поколінь, об’єднає в одвічному прагненні людей до самопізнання.

Як нагадав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ, “Мазепа-фест” стартував 6 червня 2003 року в Полтаві. Фестиваль продовжив славні традиції незалежних рок-сейшенів Тарас Бульба (м. Дубно) і Рок-н-рол Таврійський (м. Каховка).

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, планується, що учасники фестивалю свої гонорари перерахують на створення пам’ятника Мазепі.

Організатори фестивалю ще не визначились, чи братимуть “символічну” плату з глядачів, щоб також перерахувати ці кошти на створення пам’ятника, додав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.