В рамках фестиваля “Рок Сечь” будут осуществлены ряд мероприятий для сохранения экосистемы Труханова острова в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН инициатор проведения фестиваля, лидер группы ВВ Олег СКРИПКА.

В частности, предусматривается, что в рамках фестиваля, который состоится в Киеве 6-7 мая, фестивальные площадки будут расположены в максимально безопасных для экосистемы острова местах, будут ограждены заборами и лентами молодые деревья, а на территории острова будут установлены 30 контейнеров для сбора мусора.

Кроме того, предусматривается, что в рамках фестиваля будет проведена акция “Чистый рок”, в рамках которой зрителям предложат обменивать мусор на пиво. Каждая группа-участник посадит на острове по одному дереву – грецкий орех, а по завершении фестиваля пройдет общая уборка острова.

Во время пресс-конференции О.СКРИПКА также выразил свое удивление тем, что представители Национального Экоцентра Украины выступили против проведения фестиваля на острове, мотивируя это тем, что его проведение может навредить экологии.

В то же время, по словам О.СКРИПКИ, на предложение выступить соорганизатором фестиваля и помочь правильно расположить сценические площадки представители Экоцентра категорически отказались.

По словам О.СКРИПКИ, среди подписантов письма-протеста от имени Экоцентра есть много подписей от российских экологических организаций и экологических организаций Востока Украины.

“Здесь экологические проблемы не на первом плане, а на первом плане, чтобы украинский рок не прошел, такое складывается впечатление”, - сказал О.СКРИПКА.