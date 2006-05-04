В Киеве 9-11 мая состоится XXII Международный конгресс семьи

9-11 мая в Киеве состоится XXII Международный конгресс семьи “Семья – сообщество любви”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета Конгресса Лилия ПРОЦИВ.

“Целью Конгресса является представление на государственном уровне взгляда на супругов и семью как важной составляющей в процессе построения здорового общества”, - сказала она.

По словам Л.ПРОЦИВ, планируется, что в Конгрессе примут участие свыше 1 тыс. экспертов из разных стран мира. По состоянию на сегодняшний день в оргкомитете зарегистрировались около 500 участников, из них 150 – из зарубежья.

Как сообщила в свою очередь президент фонда “Семья – надежда на будущее” (Бельгия) Эльжбета ДРУЦКАЯ ЛЮБЕЦКАЯ де СЕЖУРНЕ, идея проведения Конгрессов возникла более 30 лет назад в Латинской Америке, а первый конгресс в Европе был проведен в 1986 году в Париже.

В Украине Конгресс проводится впервые и пройдет при поддержке Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.