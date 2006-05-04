Архитекторы предлагают ряд проектов застройки Киева, предусматривающих сохранение ландшафтов столицы

Новая архитектурная стратегия развития Киева должна предусматривать сохранение его ландшафтов и воссоздание природной среды. Об этом заявил президент Общественной организации «Киевская ландшафтная инициатива» и представитель Украинской академии архитектуры Георгий КУРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В свою очередь, вице-президент ОО «Киевская ландшафтная инициатива» Владимир КОЛИНЬКО подчеркнул, что Киев – один из уникальных ландшафтных городов мира. Неоднократно поднимался вопрос охраны столичных ландшафтов организацией ЮНЕСКО. В то же время, сегодня Киев застраивается без учета ландшафтов или разрушая их.

В.КОЛИНЬКО привел данные социологических исследований, которые проводила общественная организация совместно с Центром им. Разумкова. Так, 70-90% киевлян выступают за то, чтобы ландшафты столицы оставались нетронутыми. В частности, свыше 70% киевлян не хотят застройки Труханового острова, они видят его парковой зоной с сохранением природной среды.

Участники пресс-конференции представили ряд проектов, которые базируются на новой архитектурной стратегии. Среди них – проект застройки Набережной (от Почтовой площади до Телички), главной ландшафтной оси Киева. Проектом не предусмотрено строительство каких-либо зданий на этой территории. Предлагается отдать киевлянам набережную для отдыха, разместить там аттракционы. Набережное шоссе планируется накрыть платформой, на которой будут высажены деревья и кусты. Таким образом, получится пешеходный выход прямо к Днепру. Сама магистраль с 6-полосной будет расширена до 12-полосной. Г. КУРОВСКИЙ подчеркнул, что пока «Набережное шоссе отрезает Киев от воды».

Также разработан проект единого центра государственного управления Украины - на Верхней и Нижней Теличке. Там сконцентрируется все ветки власти в Украине, ведомственное жилье. На сегодняшний день в Киеве 80% правительственных зданий размещаются в неприспособленных для этого помещениях, отмечалось на пресс-конференции. Г.КУРОВСКИЙ считает, что после переноса на Теличку «управленческих функций» нынешние здания органов власти можно использовать под гостиницы, доходные дома, кинотеатры. При этом центральная часть города освободиться от колоссального потока транспорта.

Стоимость этого проекта оценивается в 3 млрд. долл., кроме того, 2 млрд. долл. необходимо потрать на очистку территорий Телички, которая сейчас занята промышленными предприятиями. Г.КУРОВСКИЙ называет данный проект «коммерчески выгодным».

Также Г.КУРОВСКИЙ представил проект создания на Рыбальском полуострове сити-центра, который стал победителем столичного конкурса по застройке полуострова.

Согласно задумкам архитекторов, тут будет зона деловой активности, сюда перенесут органы управления Киевом, что освободит историческою часть Киева, в том числе Крещатик, от несвойственной ему административной функции. В дореволюционный период на Крещатике было не более 3% административных зданий, отметили участники пресс-конференции, добавив, что ему планируется вернуть торгово-развлекательную и туристическую функции. Здание Киевской мэрии Г.КУРОВСКИЙ считает идеальным сооружением для гостиницы.

Также был презентован проект первого экологического коридора от Чоколовского бульвара до Нижней и Верхней Телички длиной 15 км. Он предусматривает очистку вод реки Лыбидь, создание системы озер. «Лыбидь сегодня - грязная канава, а когда-то это была река не меньше Днепра», - отметил Г.КУРОВСКИЙ.

Вдоль реки предлагается создание Киевской «силиконовой долины», где разместятся высокотехнологические предприятия, которые не будут пагубно влиять на экологическую среду.