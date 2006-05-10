Тендерная палата установила нарушения законодательства о госзакупках на 132 млн. грн.

Сотрудники Тендерной палаты в результате проверок 139 распорядителей государственных средств выявили нарушения законодательства о проведении государственных закупок - общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 132 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила вице-президент Тендерной палаты Людмила КРАВЧЕНКО.

По ее словам, по результатам проверок Тендерная палата сделала 212 заключений, материалы по 47 из которых были направлены в правоохранительные органы.

В частности, по словам Л. КРАВЧЕНКО, 17 заключений с установленными нарушениями на сумму почти 3 млн. грн. были направлены в Генеральную прокуратуру, в региональные органы прокуратуры – 11 заключений почти на 4 млн. грн., в органы МВД – 28 заключений на 3 млн. грн., в СБУ – 4 заключения на 1 млн. грн.

Л. КРАВЧЕНКО отметила, что данные материалы касались нарушений в проведении госзакупок Тернопольской облгосдаминистрацией, структурных подразделений Львовской, Луганской, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областных администраций. Кроме того, нарушения тендерных процедур, приведшие к значительным суммам ущерба государству, допустили Министерство культуры Украины, учреждения Академии медицинских наук, Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды г. Киева.

«По этим заключениям сейчас правоохранительные органы возбудили уголовные дела», – сказала Л. КРАВЧЕНКО.