Почти 50% украинцев хотели бы видеть коалицию в составе “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ - опрос

47,1% украинцев хотели бы видеть коалицию в составе “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

За такую коалицию выступают 86,6% сторонников “Нашей Украины”, 74,4% сторонников СПУ, 93,9% сторонников БЮТ.

В то же время, коалицию в составе Партии регионов и “Нашей Украины” хотели бы видеть 38,5% респондентов. За такую коалицию выступают 83,9% сторонников Партии регионов, 56,4% сторонников КПУ, 12,8% сторонников СПУ, 7,3% сторонников “Нашей Украины” и только 0,5% сторонников БЮТ.

Не определились со своим выбором 14,4% опрошенных.

Опрос проводился 27 апреля – 4 мая. Были опрошены 2030 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,2%.