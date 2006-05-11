Певица Алла Попова презентовала два новых компакт-диска

Заслуженная артистка Украины, певица Алла ПОПОВА и ее продюсер, заслуженный деятель искусств Украины Юрий ДЕРСКИЙ презентовали два новых компакт-диска певицы “Найдорожче” и “STABAT MATER”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации компакт-дисков Ю.ДЕРСКИЙ отметил, что эти два альбома абсолютно разные. “Найдорожче” является коллекцией знаковых произведений певицы за 10 лет, которые имели особый успех у слушателей, и этот диск составлен по рейтингам их популярности на радио. Среди них – “Вишиваний Казанова”, “Болять слова”, “Королева”, “Клеопатра” и другие.

В то же время, по его словам, “STABAT MATER” является “серьезным, глобальным” проектом, который посвящен чернобыльской трагедии 20-летней давности и человеческим страданиям. “Это библейский сюжет, это литургия”, - отметил Ю.ДЕРСКИЙ. Кроме сольных партий А.ПОПОВОЙ, в этом произведении записаны хоровые партии, а в сценическом исполнении участвует балет. Продюсер отметил, что это первый проект, в котором присутствует симбиоз фольклора, рока, симфонической музыки, и он не имеет отечественных аналогов.

В то же время Ю.ДЕРСКИЙ выразил сожаление, что до сих пор этим произведением не заинтересовались представители Министерства культуры или каких-то других официальных структур или телевидения. По его словам, лишь ТРК “Киев” и Луганское государственное телевидение сделали полную сценическую версию “STABAT MATER”. Впрочем, продюсер надеется, что этот проект еще будет оценен.

Сама певица сказала, что альбом «Найдорожче», в которое вошли 19 ее лучших украиноязычных песен, является итоговым проектом определенного этапа ее творчества. Также она отметила, что их творческий тандем с Ю.ДЕРСКИМ уже начал работу над новым диском.

Оба альбома вышли тиражом по 2 тыс. экземпляров. «Найдорожче» только-только поступил в продажу, а “STABAT MATER”, по словам Ю.ДЕРСКОГО, является, скорее, подарочным проектом для распространения среди масс-медиа и структур, которые занимаются вопросами культуры.