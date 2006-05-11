В Украине с 2007 года появится новый международный фестиваль театральных школ «Натхнення»

В Украине с 2007 года на базе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого будет проводиться новый международный фестиваль театральных школ «Натхнення».

Об этом сообщил ректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого Алексей БЕЗГИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Ориентировочно этот фестиваль может состояться в конце сентября или начале октября», - сказал А.БЕЗГИН.

Ректор университета также сообщил, что к участию в фестивале будут приглашаться все украинские театральные школы без ограничений и финансовых взносов. «Очень неплохо зарекомендовали себя Харьковская и Львовская театральные школы. Но это не означает, что не будут приглашаться и другие школы, которые есть в Украине, в том числе и школа Университета культуры и искусств», - добавил он.

Вместе с тем, А.БЕЗГИН уточнил, что с течением времени условия участив в фестивале будут ужесточаться.

Справка УНИАН. Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого 18 апреля 2003 года переименов в Киевский государственный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. В январе 2004 года он получил статус национального университета.