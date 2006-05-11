Киевский детский танцевальный ансамбль “Веселад” заявляет о намерениях незаконно лишить их помещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель ансамбля Виталий ГУСОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он рассказал, что коллектив “Веселад” существует уже 13 лет, в нем танцуют более 300 детей.

“Ансамбль объездил полмира – от Египта до Норвегии, является лауреатом самых престижных фестивалей и конкурсов, дети танцуют на лучших сценических площадках Киева и Украины”, – подчеркнул В.ГУСОВСКИЙ.

В подтверждение этого дети - участники ансамбля в начале пресс-конференции принесли в зал множество дипломов и наград разнообразных конкурсов и фестивалей.

В.ГУСОВСКИЙ сказал, что “ансамбль никогда не был избалован роскошью или избыточным вниманием тех, кто должен был бы заботиться о детском творчестве, но на протяжении уже 2 лет у нас упрямо пытаются забрать и это”.

Он объяснил, что 2 года назад двухэтажный дом по адресу: бульвар Верховной Рады, 20, принадлежащий предприятию “Химволокно”, где и находится ансамбль, стали сдавать в аренду телерадиокомпании “Эра”. Ранее это помещение площадью около 900 кв. м занимали больше десяти разных детских творческих коллективов. Теперь, рассказывает В.ГУСОВСКИЙ, “Эра” заняла весь второй этаж, из детских коллективов в нескольких комнатах общей площадью 200 кв. м остался лишь “Веселад”.

Руководитель ансамбля утверждает, что сейчас “Эра” хочет лишить их и этого помещения, пытаясь незаконно его выкупить.

По его словам, он и родители детей неоднократно обращались к киевской власти с просьбой решить их проблемы. “Ведь это все равно, что отобрать у ребенка игрушку, украсть у пенсионера пенсию”, – отметил В.ГУСОВСКИЙ.

В ответ тогдашний заместитель председателя КГГА Игорь ЛЫСОВ заверил коллектив, что дом на бульваре Верховной Рады, 20, должен быть передан в коммунальную собственность города. Киевсовет, как владелец 95% акций “Киевхимволокна”, решения о продаже объекта не принимала, и есть обязательство управляющему санацией никаких действий относительно помещения, где работает ансамбль, не предпринимать и обеспечить его бесперебойное функционирование.

Однако уже осенью 2005 года И.ЛЫСОВ известил ансамбль, что КГГА уже не возражает против выкупа здания, но при условии согласования “переселения детей” с ансамблем.

При этом, замечает В.ГУСОВСКИЙ, не известно, почему раньше для продажи нужно было разрешение Киевсовета, а теперь уже нет.

Руководитель коллектива рассказал, что недавно совсем случайно в газете “Твоя газета” увидел объявление о назначенном на 15 мая аукционе по продаже здания “Киевхимволокна”, при этом стартовая цена объекта – 2,5 млн. грн.

В.ГУСОВСКИЙ удивляется, почему комитет кредиторов, который должен быть заинтересован продать дом как можно дороже, размещает объявление в малоизвестной газете и во много раз занижает начальную цену.

По его мнению, это можно объяснить лишь договоренностью с “Эрой”. “Покупатель известен – радио ”Эра”, – отметил В.ГУСОВСКИЙ.

Представитель родительского комитета Анатолий ШЕВЧУК добавил, что в действительности здания по бул. Верховной Рады, 20, в списках санации нет, а, следовательно, аукцион и продажа является незаконным.

“Это вопрос и к прокуратуре”, – сказал он.

Родительский комитет ансамбля “Веселад” требует отменить проведение аукциона и передать помещение в коммунальную собственность города.

На пресс-конференции участники ансамбля подарили радио “Эра” символическую банку пиявок и клизму “от жадности”.

После этого руководители “Веселада”, участники коллектива и их родители направились к Киевгосадминистрации, чтобы передать свои требования.