15-20 мая “Молодежь – надежда Украины” продолжит акцию протеста против повышения цен на энергоносители и железнодорожные билеты

15-20 мая активисты всеукраинского молодежного объединения “Молодежь – надежда Украины” и гражданской кампании “Гражданское сопротивление Украины” продолжат акцию протеста возле Секретариата Президента Украины с требованием не повышать цены на газ, электроэнергию, телефонную связь и железнодорожные билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВМО "Молодежь - надежда Украины" Вадим ГЛАДЧУК.

“Нынешняя бандитская власть мало чем отличается от власти КУЧМЫ. Если КУЧМА повышал тарифы на энергоносители раз в год, то правительство ЕХАНУРОВА выходит с такой инициативой раз в три месяца”, – сказал В.ГЛАДЧУК.

Он отметил, что несмотря на мораторий Верховной Рады на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, который не подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, цены на электроэнергию и газ за короткий промежуток времени вырастут более чем на 100%.

“Из-за отсутствия системы учета расчетов лишь население, которое составляет всего 25% от всех категорий потребителей, в 2004 году реально оплатило за энергоресурсы на 10 млрд. грн. больше, чем потребила вся страна. В целом, вся страна переплачивает за энергоносители на внутреннем рынке около 50 млрд. грн., что составляет почти половину бюджета государства”, – заявил В.ГЛАДЧУК.

Он убежден, что реальной необходимости повышать тарифы нет.

В.ГЛАДЧУК не исключил, что из-за таких действий власти новоизбранный парламент может объявить В.ЮЩЕНКО импичмент. “Я хотел бы посоветовать Президенту не расслабляться, ведь ВР сегодня вполне реально может объявить импичмент. Основанием для этого может стать антинародная политика В.ЮЩЕНКО и правительства Ю.ЕХАНУРОВА”, - сказал председатель молодежного объединения.

“Мы проводим уже несколько дней палаточную осаду Банковой”, - сообщил он.

По словам В.ГЛАДЧУКА, при этом “Молодежь – надежда Украины” постоянно наталкивается на противодействие власти. Кроме того, нарушается право граждан на мирные собрания. Он отметил, что акция должна была бы проводиться по адресу Банковая, 15, но активистов объединения на указанное место не пропускают. По его словам, после установления палаток на ул. Банковая, 9 к ним неоднократно обращались коммунальные службы с требованием прекратить акцию.

В.ГЛАДЧУК рассказал, что три палатки активисты “Молодежь – надежда Украины” будут устанавливать ежедневно с 13.00 до 18.00 на ул. Банковой. В акции будут принимать участие от 20 до 30 человек.

“Принципиальным является не количество участников, а то, чтобы общественность знала правду”, - добавил В.ГЛАДЧУК.

Он также сообщил, что в ходе акции “Молодежь – надежда Украины” подвергается цензуре “помаранчевых” СМИ.

“Мы рассчитываем, что политические силы в новом парламенте повторно введут мораторий на повышение цен. Мы рассчитываем, что новое правительство откажется от повышения цен на энергоносители”, - отметил В.ГЛАДЧУК. По его словам, после 20 мая палатки „будут перекочевывать” в те государственные учреждения, которые являются инициаторами или исполнителями повышения цен.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая вступило в силу решение НКРЭ о повышении на 25% тарифов на газ и электроэнергию для населения.

11 мая Кабинет Министров Украины утвердил повышение на 50% с 1 июня тарифов на пассажирские перевозки в поездах дальнего сообщения.

Акция протеста ВМО “Молодежь – надежда Украины” и ГК “Гражданское сопротивление Украины” началась 11 мая.