Отечественные экологи надеются, что правительство откажется от строительства второй очереди канала “Дунай-Черное море” через устье Быстрое на территории Дунайского биосферного заповедника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили юрист-эколог, представитель общественной организации “Экология. Право. Человек” (ЭПЧ) Ольга МЕЛЕНЬ, представитель Одесского отделения международного социально-экологического союза Алла ШЕВЧУК и представитель экологической организации “Печенеги” (Харьков) Сергей ШАПАРЕНКО.

Пресс-конференция была проведена по случаю вручения 24 апреля с.г. О.МЕЛЕНЬ крупнейшей в мире Экологической Премии Голдмана в г. Сан-Франциско (США) за деятельность по защите Дунайского биосферного заповедника из-за строительства судоходного канала “Дунай-Черное море”.

Напомнив, что строительство канала и дноуглубительные работы начались с 2003 г., а уже 24 августа 2004 г. он был торжественно открыт, О.МЕЛЕНЬ отметила, что широкий общественный резонанс вызывало строительство именно в устье Быстрое, которое проходило по территории Дунайского биосферного заповедника, что должно было нанести значительное негативное влияние на окружающую среду, что собственно и происходило, когда осуществлялись строительные и углубительные работы. При этом, отметила О.МЕЛЕНЬ, заповедник является объектом природно-заповедного фонда с наивысшим режимом охраны, там сосредоточено очень большое количество растений и животных, занесенных в Красную книгу.

По ее словам, строительство осуществлялось с нарушением законодательства – закона о природно-заповедном фонде, о Красной книге, также эта территория охраняется целым рядом международных конвенций. “И, начав дноуглубительные работы, Украина тем самым нарушила целый ряд законодательных актов, хотя даже до недавнего времени МИД не признавало, что Украина нарушила какие-либо конвенции, но у нас есть решение определенных международных органов, которые подтверждают, что Украина все-таки нарушила законодательство, международные конвенции, когда начала строительство канала через устье Быстрое”, - подчеркнула О.МЕЛЕНЬ.

Она отметила, что юристы и экологи инициировали несколько дел: обжаловались выводы экологической экспертизы по ТЭО и по первому этапу строительства канала – состоялось два судебных процесса; еще в одном процессе ЭПЧ защищала Дунайский биосферный заповедник – городской совет пытался изъять у заповедника земли; еще одним иском ЭПЧ обжаловал указ на тот момент Президента Украины Леонида КУЧМЫ, которым, по словам юриста, часть территорий Дунайского биосферного заповедника была изъята незаконно. “То есть были 4 процесса, два из них завершились. Жалоба по одному, по землям, сейчас – в Высшем административном суде, а в Верховном Суде “зависло” дело по обжалованию указа Президента Украины”, - отметила О.МЕЛЕНЬ.

“Мы протестовали против тех незаконных решений, которые проталкивало это строительство, и против того, что не были исследованы все альтернативные варианты, которых на момент принятия решения существовало девять”, - подчеркнула О.МЕЛЕНЬ. Сейчас, по ее словам, ведется работа по разработке проектной документации по строительству альтернативного канала, который не будет задевать заповедную зону.

В этом контексте О.МЕЛЕНЬ отметила, что после прихода новой власти ситуация “немного улучшилась”, в частности, на неоднократные обращения юристов и экологов новый руководитель Министерства охраны окружающей природной среды Павел ИГНАТЕНКО остановил дноуглубительные работы в устье Быстрое, которые происходили в нерестовый период, а также не подписал положительное заключение экологической экспертизы относительно второго этапа строительства канала, из-за чего сейчас сооружение второй очереди канала Дунай-Черное море является невозможным.

О.МЕЛЕНЬ также выразила оптимизм относительно заявлений чиновников в СМИ, о том, что из-за большой стоимости и неприбыльности канала правительство собирается рассматривать альтернативные варианты его строительства. “Насколько я знаю, новый министр транспорта (Виктор БОНДАРЬ) дал разрешение на разработку проектной документации, технико-экономического обоснования, которое должно еще пройти все экспертизы, включая экологическую”, - отметила О.МЕЛЕНЬ.

По ее словам, еще в начале этой проблемы украинская Академия наук поддерживала альтернативный вариант строительства канала через Жебриянивскую бухту. “Это должен был быть шлюзовый канал, который не должен был бы задевать интересы Дунайского биосферного заповедника, потому что эта территория находится в буферной зоне заповедника, где в принципе есть допустимость определенной хозяйственной деятельности”, - сказала О.МЕЛЕНЬ.

Экологи выразили надежду, что последующие решения относительно строительства, которые вредят окружающей среде, будут приниматься с соблюдением законодательства и с учетом мнения общественности.

В свою очередь А.ШЕВЧУК отметила, что с гидрологической точки зрения оптимальным решением проблемы является строительство шлюзового канала вне активной части дельты. “60% стоков этого русла несет за собой твердый сток, который постоянно оседает в устье. Сегодня его глубина - 1,8 метра, а для прохождения больших судов нужно более 7 метров. Это огромные дноуглубительные работы, которые не имеют конца. Это заводь развития, она наращивается по годам, и об этом есть ряд наблюдений еще 200-летней давности. Еще в 1856 году европейские и отечественные инженеры, изучив всю эту ситуацию, пришли к выводу, что строить в устье развития можно лишь шлюзовые каналы”, - отметила эколог.

О.МЕЛЕНЬ стала первым представителем Украины, которая от Европейского континента стала в этом году лауреатом премии Голдмана. Эта экологическая награда была основана в 1998 году, ежегодно ее присуждают шести представителям шести континентов мира. Денежное вознаграждение составляет 125 тыс. долларов каждому лауреату.

“Относительно премии – эта награда является общей заслугой многих людей, поэтому эта премия пойдет и тем людям, которые занимались этой проблемой, она будет использована сугубо на решение экологических проблем”, - отметила О.МЕЛЕНЬ на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что будет продолжать практику юриста-эколога. “Премия даст возможность это продолжать, независимо от того, какими будут интересы наших доноров и будет ли дальнейшее финансирование”, - сказала О.МЕЛЕНЬ, добавив, что в Украине очень мало юристов-экологов, и это является большой проблемой.