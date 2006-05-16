24-26 мая в Киеве состоится международная конференция по вопросам духовно-моральных принципов образования и воспитания

24-26 мая в Киеве в Национальном университете имени Тараса Шевченко состоится международная научно-практическая конференция “Национальная система образования и воспитания в Украине: история, теория, практика”, посвященная духовно-моральным принципам образования и воспитания в Украине.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинского Православного педагогического общества – организатора мероприятия, протоиерей Анатолий ЗАТОВСКИЙ.

Он сообщил, что участие в конференции примут научные и образовательные заведения, а также представители духовенства. К участию в конференции приглашены представители Польши, Литвы, России, которые поделятся опытом введения христианских ценностей в систему образования своих стран.

А.ЗАТОВСКИЙ подчеркнул, что именно 24 мая отмечается День творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия, который был в Украине в забвении в течение семи десятилетий.

По его словам, Православное педагогическое общество, которое существует с 1999 года, своей целью ставит восстановление духовных ценностей, традиционных для Украины, и инициирует преподавание в школах основ христианской этики. Представители традиционных христианских конфессий – Украинской православной церкви Киевского патриархата, Греко-католической православной церкви и Украинской Автокефальной православной церкви - наработали совместную концепцию преподавания этого курса, которая была представлена в комиссии Министерства образования и науки Украины.

«Мы должны наших детей учить, что наши деды, наши прадеды были православные, что наши запорожцы-казаки защищали не только свою землю, но и нашу веру, нашу церковь, наш народ. Мы должны научить наших детей, что корифеи нашей истории, культуры, писатели – и Шевченко, и Квитка-Основяненко, и Пирогов, и Николай Гоголь – все были православные и это повсюду звучит в их творчестве...», - отметил А.ЗАТОВСКИЙ.

Представитель Синодного отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, протоиерей Андрей ТКАЧЕВ сообщил, что конференция преследует внутреннюю цель - познакомиться, завязать рабочие контакты, обменяться мнениями, но отметил, что “наибольшая цель заключается в том, чтобы пробудить общественную мысль и сформировать общественный заказ, потому что человек преимущественно не знает, что главное, что второстепенное, где заключаются ценностные мотивы жизни”.

“Мы считаем, что компонент христианского воспитания в школе – это одно из тех богатств, на которые совершенно не обращается внимание общества. Поэтому конференция ставит целью пробудить желание, заинтриговать, заинтересовать, направить внимание общества на проблему христианского воспитания, потому что его сейчас в школе нет”, - подчеркнул он. По словам А.ТКАЧЕВА, немногие знают, что если в классе есть 5-7 родителей, чьи дети и сами родители хотели бы изучать христианскую этику, так это уже позволяет факультативно вводить такой курс в школе.

В свою очередь директор Украинского колледжа имени В.Сухомлинского, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины Василиса ХАЙРУЛИНА отметила, что основы христианской этики, по ее мнению, был бы лучшим предметом, который можно ввести на сегодняшний день в школьную программу, но необходимо, чтобы в этом были заинтересованы и Минобразования, и высшие учебные заведения, поскольку серьезным вопросом остается подготовка учителей, которые бы смогли донести традиции нашего народа и духовность к детям.