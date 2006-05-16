Компания «Филдес Украина» просит Президента остановить «беспредел» со стороны сотрудников правоохранительных органов Одесской области

Дочернее предприятие «Филдес Украина» (г.Одесса) корпорации «Филдес Энтерпрайзес ЛТД» обратилось с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просит остановить «беспредел» со стороны сотрудников правоохранительных органов Одесской области.

Об этом президент ДП «Филдес Украина» Иоанна Эмилия ШИПОВСКА сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы вынуждены обратиться к Президенту с открытым обращением о незаконных действиях работников правоохранительных органов Одесской области, которые имеют системный характер и направлены на последовательное противодействие законной финансово-хозяйственной деятельности нашего предприятия», - говорится в обращении компании.

По словам И.ШИПОВСКОЙ, компания решила обратиться к Президенту, поскольку все другие законные пути решения конфликтной ситуации исчерпаны. Она сообщила, что компания неоднократно обращалась в различные госорганы, но все это фактически не имело ни единого эффекта, кроме постоянных отписок, что дело находится на «контроле».

По информации президента ДП «Филдес-Украина», еще осенью 2004 года следственное Управление МВД в Одесской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах, содеянного повторно (ст. 190 ч. 4 УК), а подозреваемыми стали трое работников компании и одного из них четыре месяца незаконно держали под стражей.

При этом в офисе компании был произведен обыск, при котором были изъяты все документы и компьютеры, которые до сих пор не возвращены, наложен арест на все счета предприятия (недавно снят по решению суда), арестованы несколько автомобилей компании. Кроме того, работники милиции и прокуратуры развернули широкую антирекламу ДП «Филдес Украина»: выступали по телевидению, называя компанию финансовой пирамидой, говорили о том, что фирма уже закрыта, в результате чего компания понесла огромный моральный и материальный ущерб.

«Мы имеем основания утверждать, что единой причиной всех неприятностей, с которыми столкнулась наша компания на протяжении последних 18 месяцев, есть нежелание руководства ДП «Филдес Украина» платить взятки и вести «теневую бухгалтерию». То есть, играть по понятным и обычным для местных коррумпированных чиновников «правилам игры», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Филдес Украина» (г.Одесса) зарегистрирована в Приморском районе г.Одессы как дочернее предприятие корпорации «Филдес Энтерпрайзес» 13 февраля 2003 года.

ДП «Филдес Украина» является администратором системы под названием Car Credit и управляет сетью салонов по продаже автомобилей на территории Украины по системе «покупка в группах».

Являясь официальным дилером корпорации «Автоинвестрой», компания предлагает автомобили марки ВАЗ, ГАЗ, ИЖ.