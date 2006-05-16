В Украине издана антология современной украинской и белорусской поэзии «Зв’язокрозрив/Сувязьразрыў».

Об этом сообщил белорусский поэт Андрей ХАДАНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Издание задумывалось без политического подтекста. Но потом оказалось, что большинство белорусских авторов, включенных в антологию, попали в «черный»список белорусских властей, а некоторые из них – вынуждены были покинуть Беларусь», - сказал А.ХАДАНОВИЧ.

По его словам, первая попытка объединить украинскую и белорусскую поэзии является полезным опытом для белорусских поэтов. «Может, после этого они (белорусские поэты – УНИАН) станут более смелыми. Хотя смелые политические метафоры в Беларуси не приветствуются. Возможно, потому что у президента Беларуси другой эстетический вкус – большинство журналов в стране закрыты, а в других назначены удобные для властей главные редакторы», - пояснил он.

«Идея объединить две национальные поэзии действительно возникла вне политического контекста. Но то, что получилось - получило политический привкус. И свидетельствует о том, что в белорусском доме – не очень хорошо», - сказал украинский литератор Остап СЛЫВЫНСКИЙ.

Справка УНИАН. Антология «Зв’язокрозрив/Сувязьразрыў» вышла в украинском издательстве «Критика». Это первое двуязычное издание украинской и белорусской поэзии. В сборнике представлены стихи 12 украинских и 12 белорусских авторов – от «патриархов» до молодой генерации поэтов. Украинскую поэзию представляют Олег ЛЫШЕГА, Василий ГЕРАСИМЮК, Юрий АНДРУХОВИЧ, Александр ИРВАНЕЦ, Виктор НЕБОРАК, Иван АНДРУСЯК, Галина ПЕТРОСАНЯК, Марианна КИЯНОВСКА, Марьяна САВКА, Сергей ЖАДАН, Андрей БОНДАР и Остап СЛЫВЫНСКИЙ. Белорусскую поэзию представляют Владимир ОРЛОВ, Адам ГЛОБУС, Славамир АДАМОВИЧ, Игорь БАБКОВ, Лявон ВОЛЬСКИЙ, Серж МИНСЬКЕВИЧ, А.ХАДАНОВИЧ, Джета БУРЛАК, Виктор ЖЫБУЛЯ, Михась БАЯРИН, Мария БАРАДИНА и Вальжина МОРТ.