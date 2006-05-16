Пресс-секретарь нового мэра Житомира заявляет о незаконности решения ТИК, которая назначила повторные выборы городского председателя

Пресс-секретарь Житомирского городского председателя Ярослав ДОЛГИХ обвиняет местную территориально-избирательную комиссию в незаконном блокировании работы Житомирского городского совета и заявляет, что органы прокуратуры должны проверить действия представителей Житомирской городской ТИК, которые, по его утверждению, являются незаконными.

Об этом Я.ДОЛГИХ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Необходимо прокуратуре, которая должна стоять на страже закона, вмешиваться и предотвращать нарушения закона, а не ждать, пока случится что-то очень и очень плохое”, - заявил Я.ДОЛГИХ, поясняя ситуацию, сложившуюся в Житомире после выборов городского председателя.

Он отметил, что 26 марта в Житомире на выборах городского председателя победила Вера ШЕЛУДЧЕНКО (член НСНУ), которая набрала 22,04% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании. Однако в ночь с 30 на 31 марта городская ТИК “с нарушением законодательства” по заявлению бывшего народного депутата Украины Владимира ЗАЙЦА (Оппозиционный блок „НЕ ТАК!”) приняла решение о признании выборов Житомирского городского председателя недействительными. В свою очередь, 25 апреля Апелляционный суд Житомирской области отменил это постановление и обязал ТИК обнародовать результаты выборов. 26 апреля городская ТИК во исполнение решения суда составила протокол о победе В.ШЕЛУДЧЕНКО. 27 апреля решением городского совета нового созыва В.ШЕЛУДЧЕНКО была приведена к присяге и приступила к исполнению обязанностей городского председателя. В установленный законом срок состоялось официальное обнародование результатов выборов в муниципальной газете „Місто”, что в соответствии с законодательством означает завершение избирательного процесса.

Однако, отметил Я.ДОЛГИХ, в общеукраинских и житомирских медиа на протяжении последних недель появилась по своей сути неправдивая информация о проведении 2 июля 2006 года повторных выборов Житомирского городского председателя. Основанием для распространения таких слухов стала пресс-конференция председателя ТИК Александра СИМОНОВА на одном из местных радиоканалов 5 мая 2006 г., где он сделал неожиданное заявление о существовании “постановления ТИК №10 о назначении повторных выборов”, которое якобы было принято на заседании ТИК 29 апреля 2006 г. При этом, текст этого постановления появился в спецвыпуске газеты „Эхо” 6 мая – то есть по окончании срока возможного его обжалования.

В то же время Я.ДОЛГИХ отметил, что о времени и месте проведения “так называемого заседания ТИК” 29 апреля не были извещены не только кандидаты на должность городского председателя, СМИ, но и многие члены самой комиссии. Более того, 27 апреля заместитель председателя ТИК Ольга ДАНИЛЮК в присутствии членов ТИК, доверенных лиц, представителей СМИ вывесила объявление о назначении очередного заседания ТИК на 3 мая 2006 года (а не на 29 апреля) и никаких объявлений относительно перенесения даты заседания сделано не было.

Кроме того, по словам Я.ДОЛГИХ, документ, представленный журналистам А.СИМОНОВЫМ, на который ссылается в своей публикации газета «Эхо», представляет собой текст, подписанный только А.СИМОНОВЫМ, на котором отсутствует печать ТИК и подписи других членов ТИК.

В то же время, Я.ДОЛГИХ сообщил, что 12 мая апелляционный суд отменил постановление ТИК №9 о повторном пересчете голосов на 92 участках, которое лежит в основе “так называемого постановления ТИК №10” о признании выборов городского председателя недействительными и назначении повторных выборов. При этом Я.ДОЛГИХ отмечает, что признание такого пересчета незаконным логично лишает юридической силы и решение о назначении повторных выборов.

Однако, как заявил Я.ДОЛГИХ, 15 мая председатель Королёвского районного суда Житомира Николай ПОЛИЩУК единолично принял постановление отменить результаты двух сессий новоизбранного городского совета, легитимность которого никем не была обжалована. Это постановление, по словам пресс-секретаря городского председателя, также будет обжаловано в апелляционном суде. “Королёвский районный суд издал очередное „постановление”, которое не только демонстрирует пренебрежение законом, но и серьезно дестабилизирует нормальную деятельность города... А между тем ТИК во главе с А.СИМОНОВЫМ продолжает свою деструктивную деятельность, навязанную городу сторонами, проигравшими выборы”, - сказал Я.ДОЛГИХ.

Он подчеркнул, что сторона новоизбранного городского руководства докажет свою правоту в судебном порядке, и что перевыборов городского председателя Житомира не будет. Однако, по словам Я.ДОЛГИХ, все это время деятельность городского совета остается парализованной, нерешенными остаются хозяйственные проблемы, в том числе, вопросы подготовки к отопительному сезону.

Относительно реагирования правоохранительных органов на “десятки обращений”, Я.ДОЛГИХ заявил: “Мы обращались в городскую, областную, генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию, потому что в действиях городской ТИК прямо прослеживаются признаки даже уголовных преступлений, это в первую очередь – подлог документов”. Он добавил, что речь идет о постановлении ТИК №10, которое было принято не на заседании комиссии, его опубликовании в СМИ, причем, вариант документа, который был обнародован в СМИ, существенно отличается от документа, который потом был представлен в суде. В то же время, по словам Я.ДОЛГИХ, “никакого ответа правоохранительные органы, которые должны были бы следить за этим процессом, нам не дали”.