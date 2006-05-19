Хмельницкая облорганизация УНП обеспокоена фактами коррупции своих однопартийцев и требует вмешательства из центра

Хмельницкая областная организация Украинской народной партии обеспокоена фактами коррупции среди своих однопартийцев из городской организации и требует вмешательства центрального аппарата партии для решения конфликта, возникшего при формировании избирательного списка кандидатов от УНП для участия в повторных выборах в Хмельницкий городской совет.

Об этом заявили заместитель председателя Хмельницкой областной организации УНП Валерий ГРОХОЛЬСКИЙ и член городской организации УНП Любомир МИХАЛЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Депутаты Хмельницкого горсовета от УНП Олег ШЕЛЕПАЛО, Галина МЕЛЬНИК, Владимир ДИКИЙ, Андрей КИВЕЛЮК и Николай ГОРИЕВСКИЙ «обслуживают» действующего мэра города Николая ПРИСТУПУ, которого, кстати, суд снял с участия в выборах. Прикрываясь партийной деятельностью, они лоббируют свои собственные интересы. Только за это они заслуживают исключения из партии. При этом высшее руководство партии их прикрывает, и никак на это не реагирует», - сказал В.ГРОХОЛЬСКИЙ.

По его словам, названные депутаты провели нелегитимную конференцию городской организации, на которой включили свои кандидатуры в избирательный список от УНП на повторных выборах в горсовет 25 июня 2006 года.

«Эта конференция состоялась сразу после конференции, на которой городская организация УНП выразила им недоверие и призвала центральное руководство партии исключить их из партийных рядов. Если такие неавторитетные представители партии вновь войдут в «пятерку» списка от городской УНП, то партия не будет представлена в городском совете», - в свою очередь добавил Л.МИХАЛЕЦ.

Представители областной организации также подчеркнули, что они сообщили о возникшем конфликте лидеру партии УНП Юрию КОСТЕНКО. «Однако, руководство партии боится вмешиваться в конфликт, поскольку нашу область курирует Александр СЛОБОДЯН, который финансово помогает партии. Именно под его влиянием центральный аппарат партии принял решение о «принятии информации к сведению» и поручил на местном уровне разрешить конфликт», - сказал В.ГРОХОЛЬСКИЙ.

По мнению представителей областной организации УНП, если руководство партии будет и в дальнейшем игнорировать региональные организации, то партия потеряет местные структуры. «Если нас не услышат, то те люди, которые создавали региональную сеть, уйдут из партии, либо будут инициировать создание другого крыла УНП», - отметил Л.МИХАЛЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в г. Хмельницкий не состоялись выборы в областной, городской советы и городского председателя, поскольку некоторые члены городской территориальной избирательной комиссии №21 не вышли на работу. Из-за этого ГТИК не смогла собраться в полном составе и выполнить решение Хмельницкого апелляционного суда о снятии с регистрации кандидата на должность городского председателя Николая ПРИСТУПЫ и принять решение о выдаче бюллетеней на избирательные участки города.