Правозащитники отмечают улучшение ситуации с соблюдением прав человека в Украине в прошлом году

Правозащитники считают, что ситуация с соблюдением прав человека в Украине в прошлом году улучшилась, однако отмечают, что надежды на улучшение жизни после помаранчевой революции пока не оправдались.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ на основании доклада правозащитных организаций “Права человека в Украине-2005”.

“Должны констатировать, что, к большому сожалению, “декучмизация” не произошла. Помаранчевая революция пока не получила нового импульса”, - сказал он.

В то же время Е.ЗАХАРОВ отметил положительные тенденции относительно ситуации с соблюдением отдельных прав и свобод. По его словам, административное давление государства, которое существенно ограничивало свободу человека, ослабилось. Е.ЗАХАРОВ отметил, что, если раньше был возможен только бизнес, который поддерживает власть, то сейчас такая тесная связь не является обязательной. Однако связь с властью и в дальнейшем является механизмом защиты собственного бизнеса.

По словам Е.ЗАХАРОВА, рост бедности и социального неравенства прекратился, но уровень жизни большой части населения страны является низким. Также прекратилось притеснение политических оппонентов, использование правоохранительных органов как инструменты борьбы.

Вместе с тем жесткость криминально-правовой политики остается большой проблемой. Отсутствуют качественные инициативы по системному реформированию правоохранительных органов.

Кроме того, большой проблемой остается функционирование судебной системы и уважение к верховенству права в целом. Фактов прямого давления на суды меньше, чем во времена КУЧМЫ, но не хватает понимания важности независимости судебной системы, а ее финансирование остается неудовлетворительным.

Слежка силовых служб государства за гражданами в целом имеет меньшие масштабы, но все равно остается очень значительной. Если в 2002 году было предоставлено 40 тыс. санкций на снятие информации с каналов связи, то за первые 9 мес. 2005 года - приблизительно 11 тыс.

Также продолжает находиться под угрозой право человека на защиту своих персональных данных.

В то же время значительно меньше стало нарушений свободы слова.

Член правления института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС отметил, что нарушений свободы мирных собраний было даже больше, чем в 2004 году. По его словам, грубые нарушения делались властью в столице страны. ”Нападения на палаточный городок, административные задержания общественных активистов не остались лишь хроникой незаконных действий старой власти, а осуществлялись в Киеве в мае 2005 года”, - отметил он.

В докладе констатируется, что осталось нераскрытым дело Гонгадзе, поскольку не обвинены и не представлены правосудию заказчики и организаторы этого убийства. Также не подтверждена подлинность записей Мельниченко, которые могут быть важнейшим доказательством в делах Гонгадзе, ЕЛЬЯШКЕВИЧА и других резонансных делах. Также не расследовано дело об отравлении Виктора ЮЩЕНКО, об избиении “Беркутом” сторонников В.ЮЩЕНКО возле ЦИК, о проникновении в сервер ЦИК и манипуляциях во время подсчета голосов.

В докладе рассмотрена ситуация с соблюдением свыше 20 прав и свобод. Доклад основывается на исследованиях почти 30 украинских и международных правозащитных организаций, а также многочисленных экспертов и общественных активистов.

Доклад сделан при финансовой поддержке Международного фонда “ Возрождение” и Фонда содействия демократии посольства США в Украине.