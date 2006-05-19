Начало работы местных советов свидетельствует, что пропорциональная система выборов не привела к политической структуризации - КИУ

Начало работы местных советов показало, что пропорциональная система местных выборов не привела к политической структуризации на низовом уровне, а перестройка партийных организаций часто была искусственной, в избирательные списки попадали люди, которые не разделяют идеологию партий, от которых они баллотировались.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

По его словам, на протяжении апреля-мая 2006 года КИУ осуществлял мониторинг начала работы местных советов в Украине. Мониторинг осуществлялся активистами областных отделений Комитета избирателей Украины во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь. Предметом мониторинга стала деятельность областных советов, городских советов областных центров, городов областного подчинения и отдельных районных советов.

По словам И.ПОПОВА, политическая реформа значительно увеличила полномочия местных советов, их влияние на кадровую и бюджетную политику, следовательно наблюдалась жесткая борьба во время выборов руководства местных советов.

В отдельных случаях первые сессии проводились без присутствия представителей СМИ, со срывами заседаний, сопровождалась физическими конфликтами, блокированием трибуны и судебными исками. КиУ имеет неофициальную информацию о фактах подкупа депутатов местных советов или давления на них со стороны должностных лиц исполнительной власти, представителей правоохранительных органов с целью влияния на их голосование во время выборов руководства советов.

Кроме того, И.ПОПОВ отметил, что в руководстве местных советов создавались ситуативные коалиции, которые часто не отвечали задекларированным центральным партийным руководством заявлениям. Хотя в подавляющем большинстве советов наблюдалась коалиция партий НСНУ-БЮТ-СПУ, с одной стороны, и объединения голосов ПР с КПУ, блоком Литвина, Блоком Витренко и другими небольшими фракциями, в некоторых случаях БЮТ или НСНУ голосовала совместно с Партией Регионов вопреки решению центральных партийных органов.

В то же время он отметил, что в отдельных случаях наблюдалось сознательное затягивание с началом работы местных советов, целью которого было недопущение избрания в руководство этих советов представителей тех или других политических сил. КИУ квалифицирует факты саботажа работы местных советов со стороны председателей территориальных избирательных комиссий, городских председателей и отдельных депутатов как бездеятельность должностных лиц, за что предусматривается ответственность.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, И.ПОПОВ сказал, что Партия регионов в отдельных областях имеет достаточно мощный потенциал и в настоящее время у действующей власти есть два выхода – либо «дружить» с Партией регионов, либо «переиграть ее на их поле». Впрочем, отметил И.ПОПОВ, как и нынешней, так и прежней власти практически не удавалось этого сделать.

В то же время, отвечая на вопрос относительно продления срока для киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО занять должность народного депутата, отказавшись от кресла городского председателя, И.ПОПОВ сказал, что «судов в Украине (после выборов как в ВР, так и в местные советы – УНИАН) проходит много, но что касается Киевского городского председателя, я бы назвал это решение странным».