«Международная адвокатская компания «Жариков и Синиченко» открывает представительства в Польше, Германии, Австрии и Прибалтике

ООО «Адвокатская компания «Жариков и Синиченко»- 5 лет в рейтинге 50 лучших юридических компаний Украины, самая большая компания на юридическом рынке Украины (более 9 филиалов), высокое качество предоставляемых услуг, надежный партнер, все виды юридических услуг, организация бизнеса с нуля...

Не останавливаясь на достигнутом, постоянно повышается профессиональный уровень и внедряются новые технологии обслуживания клиентов. Потребности времени и перспективы развития бизнеса вывели компанию на абсолютно новый уровень.

С целью дальнейшего развития компании, дополнения спектра предоставляемых услуг и выхода на международный рынок название компании было изменено на ООО «Международная адвокатская компания «Жариков и Синиченко». Адреса и телефоны центрального офиса в Киеве и филиалов остались прежними.

В 2007-2008 году состоится открытие новых представительств компании в Польше, Германии, Австрии, Прибалтике, о чем уже сегодня ведутся переговоры с представителями указанных стран.