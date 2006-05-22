«Международная адвокатская компания «Жариков и Синиченко» открывает представительства в Польше, Германии, Австрии и Прибалтике

11:56, 22 мая 2006
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ООО «Адвокатская компания «Жариков и Синиченко»- 5 лет в рейтинге 50 лучших юридических компаний Украины, самая большая компания на юридическом рынке Украины (более 9 филиалов), высокое качество предоставляемых услуг, надежный партнер, все виды юридических услуг, организация бизнеса с нуля...

 Не останавливаясь  на достигнутом,  постоянно повышается  профессиональный уровень и внедряются новые технологии обслуживания клиентов. Потребности времени и перспективы развития бизнеса вывели компанию на абсолютно новый уровень.

С целью дальнейшего развития компании, дополнения спектра предоставляемых услуг и выхода на международный рынок название  компании было изменено на ООО «Международная адвокатская компания «Жариков и Синиченко». Адреса и телефоны центрального офиса в Киеве и филиалов остались прежними.

В 2007-2008 году состоится открытие новых представительств компании в Польше, Германии, Австрии, Прибалтике, о чем уже сегодня ведутся переговоры с представителями указанных стран.  

 

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